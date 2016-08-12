Необходимо доработать адаптивный шаблон HTML http://demo.creaws.com/?theme=suntour под сайт в соответствии техническим заданием. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо посадить на CMS Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на другие движки ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо «допилить» адаптивный шаблон HTML под названием Sun tour (ссылка на шаблон http://demo.creaws.com/?theme=suntour) под сайт в соответствии техническим заданием , позиционирующий себя сервисом по бронированию столиков в заведениях. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ по типу портала. По типу http://geometria.ru. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинету, модулю бронирования, мультигородности. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо посадить сайт на CMS. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинет и модулю бронирования. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Шаблон сайта уже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо посадить сайт на CMS. Отдельное внимание нужно уделить модулю бронирования. Необходима понятная административная панель: простая в управлении, удобное редактирование содержимого сайта через админку. Обязательное условие: возможность редактировать в панели текста добавления текста иконок слайдов ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать и в дальнейшем сверстать шаблон для будущего сайта. Делать насадку на CMS не нужно, просто верстка. Сайт по функционалу будет полностью аналогичен данному: https://gettable.ru/, соответственно нужно сделать шаблоны для всех, которые ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно нарисовать и сверстать шаблон для будущего адаптивного сайта. Делать насадку на CMS не нужно, просто верстка. Сайт по функционалу будет полностью аналогичен данному: https://gettable.ru/, соответственно нужно сделать шаблоны для всех, которые там есть. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Необходимо сделать сайт аналогичный этому gettable.ru 2. Стоимость? 3. Сроки выполнения? 4. Заключение договора на создание сайта. 5. Каждый этап работ согласовывается со мной: дизайн, верстка, посадка. 6. Постоплата. Сначала ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад