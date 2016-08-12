Mexes

Евгений Mexes

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доработать шаблон HTML и посадить на СMS Drupal или MODX!

    Необходимо доработать адаптивный шаблон HTML  http://demo.creaws.com/?theme=suntour под  сайт в соответствии  техническим заданием. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо  посадить на CMS  Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на  другие движки ...

    DrupalHTMLMODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • "Допилить" и посадить шаблон на СMS Drupal или MODX!

    Необходимо «допилить» адаптивный шаблон HTML под названием Sun tour (ссылка на шаблон http://demo.creaws.com/?theme=suntour) под  сайт в соответствии  техническим заданием , позиционирующий себя сервисом по бронированию столиков в заведениях. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо ...

    DrupalHTMLJoomlaMODXWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cоздать сайт под ключ

    Необходимо создать сайт под ключ по типу портала. По типу http://geometria.ru. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинету, модулю бронирования, мультигородности. Админка:  простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование сайта на Drupal

    Необходимо посадить сайт на  CMS. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинет и модулю бронирования. Админка:  простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Шаблон сайта уже ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование сайта!

    Необходимо посадить сайт на  CMS. Отдельное внимание нужно уделить модулю бронирования. Необходима понятная административная панель:  простая в управлении, удобное редактирование содержимого сайта  через админку. Обязательное условие: возможность редактировать в панели текста добавления текста иконок слайдов ...

    DrupalMODX
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо нарисовать и сверстать шаблон для адаптивного сайта!

    $100

    Необходимо нарисовать и в дальнейшем сверстать шаблон для будущего сайта. Делать насадку на CMS не нужно, просто верстка. Сайт по функционалу будет полностью аналогичен данному: https://gettable.ru/, соответственно нужно сделать шаблоны для всех, которые ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно нарисовать и сверстать шаблон для адаптивного сайта!

    $100

    Нужно нарисовать и  сверстать шаблон для будущего адаптивного сайта. Делать насадку на CMS не нужно, просто верстка. Сайт по функционалу будет полностью аналогичен данному: https://gettable.ru/, соответственно нужно сделать шаблоны для всех, которые там есть. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен адаптивный сайт под ключ!

    1. Необходимо сделать сайт аналогичный этому gettable.ru  2. Стоимость?   3. Сроки выполнения?  4. Заключение договора на создание сайта.  5. Каждый этап работ согласовывается со мной: дизайн, верстка, посадка.  6. Постоплата. Сначала ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад