Нужно нарисовать и сверстать шаблон для будущего адаптивного сайта. Делать насадку на CMS не нужно, просто верстка. Сайт по функционалу будет полностью аналогичен данному: https://gettable.ru/, соответственно нужно сделать шаблоны для всех, которые там есть. ...