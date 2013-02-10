Mezavtsoff

Разработка рекламных статей и материалов для коммерческих сайтов

Пишу весь необходимый текстовый материал для продающих сайтов: рекламные статьи, главные страницы, описание торговых позиций, статьи для публикации на сайте, материалы для проведения маркетинговых исследований. Каждый материал, разработкой которого я занимаюсь, адаптируется к конкретной предпринимательской ситуации заказчика.

Профессионально торговлей в сети Интернет занимаюсь более 5-ти лет. Более подробно обо мне можно прочесть на странице http://1mezavtsoff.com/about_me.html.

Обладаю такими важными в работе копирайтера качествами, как аккуратность, обязательность, индивидуальный подход к каждому своему клиенту.

Буду рад сотрудничеству с Вами! Жду письма!