Копирайтер, журналист, переводчик
На протяжении более чем десяти лет работаю в журналистике, занимаюсь переводческой деятельностью и активно - контент-менеджментом.
Обеспечиваю полный цикл наполнения ресурса: от разработки контент-стратегии и формирования календарного плана статей до непосредственно наполнения с помощью многих CMS. Предлагаю как различные варианты текстового контента (статьи, интервью, пресс-релизы и пост-релизы), так и готов обеспечить аудиоподкасты и видео-посты.
Предлагаю услуги переводчика: не просто подстрочный перевод; обязательная редакторская правка, вычитка на предмет орфографии и пунктуации, при необходимости - пруф-ридинг.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 10 дней
#1559
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 5 дней
#3428
Переводы
нет отзывов
от $5
от 15 дней
#5200