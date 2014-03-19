Копирайтер, журналист, переводчик

На протяжении более чем десяти лет работаю в журналистике, занимаюсь переводческой деятельностью и активно - контент-менеджментом.

Обеспечиваю полный цикл наполнения ресурса: от разработки контент-стратегии и формирования календарного плана статей до непосредственно наполнения с помощью многих CMS. Предлагаю как различные варианты текстового контента (статьи, интервью, пресс-релизы и пост-релизы), так и готов обеспечить аудиоподкасты и видео-посты.

Предлагаю услуги переводчика: не просто подстрочный перевод; обязательная редакторская правка, вычитка на предмет орфографии и пунктуации, при необходимости - пруф-ридинг.