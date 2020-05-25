Настрою стабильный поток заявок в ваш бизнес.🎯
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Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я занимаюсь таргетированной рекламой в Instagram/Facebook. В данный момент прохожу дорогое наставничество у Петра Попова, таргетолога, который работает с Леруа Мерлен, Бизнес Молодостью и с Правительством Москвы.
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Преимущественно заинтересован в работе с долгосрочными проектами, в которых понимаю как сделать результат.
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Как я работаю и чего ждать от нашего сотрудничества?
-Меня не нужно контролировать, я сам предоставлю ежедневную отчётность.
-Ничего не делаю просто так. Каждый шаг и принятое решение могу объяснить и аргументировать.
-Преследую одну главную цель - увеличение продаж, а не просто привлечение заявок/подписчиков.
-Полная прозрачность и безопасность работы. У меня будет доступ только к настройкам в рекламном кабинете.
-Работаю на результат или верну деньги!
Есть два варианта сотрудничества:
1) Тестовая неделя
2) Месяц работы (для стабильного привлечения заявок в ваш бизнес)
Есть два варианта работы:
- тестовая неделя
- месяц работы (для стабильного привлечения заявок в ваш бизнес)