Настрою стабильный поток заявок в ваш бизнес.🎯

Настрою стабильный поток заявок в ваш бизнес.🎯

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Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я занимаюсь таргетированной рекламой в Instagram/Facebook. В данный момент прохожу дорогое наставничество у Петра Попова, таргетолога, который работает с Леруа Мерлен, Бизнес Молодостью и с Правительством Москвы.

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Преимущественно заинтересован в работе с долгосрочными проектами, в которых понимаю как сделать результат.

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Как я работаю и чего ждать от нашего сотрудничества?

-Меня не нужно контролировать, я сам предоставлю ежедневную отчётность.

-Ничего не делаю просто так. Каждый шаг и принятое решение могу объяснить и аргументировать.

-Преследую одну главную цель - увеличение продаж, а не просто привлечение заявок/подписчиков.

-Полная прозрачность и безопасность работы. У меня будет доступ только к настройкам в рекламном кабинете.

-Работаю на результат или верну деньги!

Есть два варианта сотрудничества:

1) Тестовая неделя

2) Месяц работы (для стабильного привлечения заявок в ваш бизнес)

Есть два варианта работы:

- тестовая неделя

- месяц работы (для стабильного привлечения заявок в ваш бизнес)