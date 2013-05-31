Написание статей, переводы, наполнение сайтов - любая сложность и тематика.
В языковом арсенале - украинский, русский (досконально), английский, испанский - на пути к совершенству.
Выполню работу качественно и быстро, с полнейшим учетом ваших пожеланий!! Сроки, размер и способы оплаты оговариваются в зависимости от размера и вида задания. Связь изначально через weblancer.
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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