MiaDi

Дина MiaDi

 
29 летРоссия/Хабаровск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Дина. Являюсь специалистом с большим набором навыков, умений и опыта. Выполню качественно и в срок!

На чем специализируюсь 

- все что связано с текстом (веб-контент, статьи, рефераты, посты, рерайтинг, копирайтинг, рекламные объявления, лирика и др.); 

- строительная документация(оформление по ГОСТам) (иженерные изыскания, ПЗ, РПЗ, КМ, КС-2, КС-3 и др.); 

- чертежи/схемы; -архитектура/дизайн зданий и сооружений, интерьера(Revit, SketchUp, Lumion, Autodesk, Corel Draw); 

- медиа-презентации, проекты Power Point; 

- коррекция фотографий (Photoshop, коллажи, фильтры, ретушь, макияж, замена фона и мн. др.) 

- БП (бизнес-планы); 

- видеомонтаж/видеодизайн.

Примеры работ скину по запросу.

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С уважением, Дина Миронова, [email protected]

SketchUpPhotoshop