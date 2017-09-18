Здравствуйте! Меня зовут Дина. Являюсь специалистом с большим набором навыков, умений и опыта. Выполню качественно и в срок!
На чем специализируюсь
- все что связано с текстом (веб-контент, статьи, рефераты, посты, рерайтинг, копирайтинг, рекламные объявления, лирика и др.);
- строительная документация(оформление по ГОСТам) (иженерные изыскания, ПЗ, РПЗ, КМ, КС-2, КС-3 и др.);
- чертежи/схемы; -архитектура/дизайн зданий и сооружений, интерьера(Revit, SketchUp, Lumion, Autodesk, Corel Draw);
- медиа-презентации, проекты Power Point;
- коррекция фотографий (Photoshop, коллажи, фильтры, ретушь, макияж, замена фона и мн. др.)
- БП (бизнес-планы);
- видеомонтаж/видеодизайн.
Примеры работ скину по запросу.
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С уважением, Дина Миронова, [email protected]
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