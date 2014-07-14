Mia_thebest

перевод с/на японский, я/на английский языки

Бабина Светлана Алексеевна

Личные данные:

Дата рождения: 02.09.1990

Возраст: 23

Семейное положение: не замужем

E-mail: [email protected]

Цель:

Соискание должности внештатного переводчика. Осуществление перевода с/на английский язык, с/на японский язык

Образование:

2009-2014. Московский Государственный Лингвистический Университет. Институт международных отношений и социально-политических наук. Москва.

Языки – японский, английский. Специальность – регионовед со знанием английского и японского языка.

Дополнительное образование:

Март 2013 – участие в конференции Model UN в г. Белград, Сербия

2011- 2012 курсы немецкого языка при немецком центре г. Москвы

2007-2008 Woodbridge Senior High School, Вирджиниа, США

1997-2007 Гимназия № 1, Чкаловск, Таджикистан

Опыт работы:

Март 2013 по наст.время ООО Кондор – переводчик японского/ английского языков

2010 по наст. время – репетитор английского языка

Знание иностранных языков:

- английский, японский, русский языки свободно

- перевод с английского, японского на русский язык

- перевод с русского на английский, японский языки

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Опытный пользователь ПК (MS Windows, Word, Excel)

Личные качества:

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.