Mia_thebest

Бабина Светлана Алексеевна
Личные данные:
Дата рождения: 02.09.1990
Возраст: 23
Семейное положение: не замужем
E-mail: [email protected]
Цель:
Соискание должности внештатного переводчика. Осуществление перевода с/на английский язык, с/на японский язык
Образование:
2009-2014. Московский Государственный Лингвистический Университет. Институт международных отношений и социально-политических наук. Москва.
Языки – японский, английский. Специальность – регионовед со знанием английского и японского языка.
Дополнительное образование:
Март 2013 – участие в конференции Model UN в г. Белград, Сербия
2011- 2012 курсы немецкого языка при немецком центре г. Москвы
2007-2008 Woodbridge Senior High School, Вирджиниа, США
1997-2007 Гимназия № 1, Чкаловск, Таджикистан
Опыт работы:
Март 2013 по наст.время ООО Кондор – переводчик японского/ английского языков
2010 по наст. время – репетитор английского языка
Знание иностранных языков:
- английский, японский, русский языки свободно
- перевод с английского, японского на русский язык
- перевод с русского на английский, японский языки
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Опытный пользователь ПК (MS Windows, Word, Excel)
Личные качества:
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.