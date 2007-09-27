Python-разработчик, специалист по нейросетям

Я универсальный Python-разработчик с широким опытом. Мои проекты включают веб-разработку, анализ данных для научных исследований, создание Телеграм-ботов с AI – ChatGPT и Midjourney. Есть много опытных наставников, с которыми я регулярно советуюсь, а также доступ к современным нейронным моделям. Знаю и свободно говорю на английском. Я стремлюсь к постоянному обучению и развитию своих навыков. Открыт для сотрудничества на льготных условиях в обмен на положительный фидбек и плодотворные отношения.