Michael2006

Михаил Бренч Michael2006

 
39 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Нужна консультация по флеш

    $5

    Есть флеш-ролик, у которого звук рассинхронизирован с изображением. Нужна подсказка, как это вылечить. Исходники флеша есть, задавайте вопросы - детализирую дальше.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка страниц в CMS

    Нужен человек, который бы заверстывал информацию от заказчика в CMS на сайт. Примерный алгоритм работы: Мы выдаем _отсортированную_ информацию в формате word+картинки. нужно 1)обработать до 2 картинок\фоток на страницу (подготовить для веб - уменьшить разрешение\размер, фотокоррекции не ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта с помощью блогов

    Есть сайт, с помощью которого клиент хочет продавать косметические маски на основе лечебной грязи. Соответственно, частью рекламной кампании будет скрытый маркетинг - вы на различных форумах поднимаете обсуждения этих масок в принципе, а потом - ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш-презентация для ювелиров

    Нужен сабж. Есть 40 ювелирных изделий, которых нужно красиво "упаковать" в презентацию. Сценария ещё нет, будем разрабатывать совместно. Цены, портфолио, сроки указывайте в ваших предложениях.

    Презентации32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад