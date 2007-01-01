Michael2006

Отзовитесь, кто готов брать до $70 за макет. Портфолио - обязательно.
- Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5
Есть флеш-ролик, у которого звук рассинхронизирован с изображением. Нужна подсказка, как это вылечить. Исходники флеша есть, задавайте вопросы - детализирую дальше.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Сайт - pk-studio.ru. Нужен дизайн-макет визиток для нас. Кто возьмется и за сколько?Верстка полиграфии61 заявкаЗакрыт17 лет назад
Есть 2 коробки. Нужно из них сделать 2 сайта, т.е. прикрутить к ним дизайн, установить и настроить на хостинге. Интересуют сроки, цена и ваш опыт в этом деле. Проекты уже немного горят.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек, который бы заверстывал информацию от заказчика в CMS на сайт. Примерный алгоритм работы: Мы выдаем _отсортированную_ информацию в формате word+картинки. нужно 1)обработать до 2 картинок\фоток на страницу (подготовить для веб - уменьшить разрешение\размер, фотокоррекции не ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сайт, с помощью которого клиент хочет продавать косметические маски на основе лечебной грязи. Соответственно, частью рекламной кампании будет скрытый маркетинг - вы на различных форумах поднимаете обсуждения этих масок в принципе, а потом - ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен сабж. Есть 40 ювелирных изделий, которых нужно красиво "упаковать" в презентацию. Сценария ещё нет, будем разрабатывать совместно. Цены, портфолио, сроки указывайте в ваших предложениях.Презентации32 заявкиЗакрыт17 лет назад