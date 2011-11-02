Владею ивритом. В 2004 г. изучал иврит на зимнем ульпане (языковой курс) в еврейском Университете в Иерусалиме, что дало мне представление о моем уровне знания языка. По принятой в ВУЗах Израиля классификации знания языка я перешёл на уровень Далет (четвертый уровень, Level Dalet-Lower Advanced). Имею сертификат об окончании. В случае необходимости могу выслать копию. Имею в распоряжении программу ТЕРУС 2.
Языковые пары:
Иврит-Русский
Тариф, USD за 1800 зн. (без пробелов):
С иврита на русский:
до 20 стр. (0 … 35999 зн.) — 7.00
от 20 до 85 стр. (36000 … 152999 зн.) — 5.00
от 85 стр. и выше (153000 и более зн.) — 4.00
С русского на иврит:
до 20 стр. (0 … 35999 зн.) — 4.00
от 20 до 85 стр. (36000 … 152999 зн.) — 2.00
от 85 стр. и выше (153000 и более зн.) — 1.00
Скорость перевода (очень сильно варьирует в зависимости от тематики и специфики текста):
67 ... 1117 зн./час (количество времени, выделяемое для работы в день: 15 часов) или 0.6 ... 9.3 стр./день
Средняя расчётная скорость: 165 зн./час
Опыт работы по тематикам:
1) юридическая;
2) личные документы;
3) медицина;
4) техническая документация;
5) бизнес документация;
6) прочее: стих, словопары для словарей/разговорника, титры видеоролика, колонтитулы бланка
Предпочтительный вид связи: эл.почта (самый оперативный — работает SMS-уведомление)
- Тестовый перевод с иврита на русский201 просмотр
- Тестовый перевод с иврита на русский202 просмотра
- Стих на иврите195 просмотров
- Тестовый перевод с иврита на русский208 просмотров