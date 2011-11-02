Удалённый переводчик (языки: иврит, русский)

Владею ивритом. В 2004 г. изучал иврит на зимнем ульпане (языковой курс) в еврейском Университете в Иерусалиме, что дало мне представление о моем уровне знания языка. По принятой в ВУЗах Израиля классификации знания языка я перешёл на уровень Далет (четвертый уровень, Level Dalet-Lower Advanced). Имею сертификат об окончании. В случае необходимости могу выслать копию. Имею в распоряжении программу ТЕРУС 2.

Языковые пары:

Иврит-Русский

Тариф, USD за 1800 зн. (без пробелов):

С иврита на русский:

до 20 стр. (0 … 35999 зн.) — 7.00

от 20 до 85 стр. (36000 … 152999 зн.) — 5.00

от 85 стр. и выше (153000 и более зн.) — 4.00

С русского на иврит:

до 20 стр. (0 … 35999 зн.) — 4.00

от 20 до 85 стр. (36000 … 152999 зн.) — 2.00

от 85 стр. и выше (153000 и более зн.) — 1.00

Скорость перевода (очень сильно варьирует в зависимости от тематики и специфики текста):

67 ... 1117 зн./час (количество времени, выделяемое для работы в день: 15 часов) или 0.6 ... 9.3 стр./день

Средняя расчётная скорость: 165 зн./час

Опыт работы по тематикам:

1) юридическая;

2) личные документы;

3) медицина;

4) техническая документация;

5) бизнес документация;

6) прочее: стих, словопары для словарей/разговорника, титры видеоролика, колонтитулы бланка

Предпочтительный вид связи: эл.почта (самый оперативный — работает SMS-уведомление)