Готов писать статьи на спортивную и политическую тематику.

Увлекаюсь спортом, ежедневно читаю спортивные издания. Виды спорта, которыми интересуюсь - футбол, хоккей, регби, баскетбол, волейбол, бокс, борьба, самбо, дзюдо, миксфайт, лыжи, биатлон. Сам играл в регби, занимался вольной борьбой, имею спортивный разряд.

Образование высшее техническое, МГТУ им. Баумана. Профиль основной работы позволяет достаточно времени проводить в сети, регулярно читать последние новости. Могу вести спортивную колонку на сайте, интернет-версии газеты. Хотелось бы работать в той сфере, которой много лет интересуюсь и увлекаюсь. Хорошая память, владею основной статистикой и историей спорта без помощи интернета. При желании можете проверить мои знания в icq, обязуюсь отвечать на ваши вопросы быстро, т.е. без поиска в сети.

Также мог бы вести историческую колонку. Увлекаюсь прежде всего военной историей 20 века, историей авиа-, танко- и кораблестроения. Также разбираюсь истории древнего мира, средневековья, если дело касается России, Европейской цивилизации. Обладаю хорошими знаниями на память в данной области, с чем вы также можете ознакомиться во время беседы по icq или скайпу.