IT специалист

Вергун Михаил

дата рождения: 09.08.1986

e-mail: [email protected]

телефон: +38 063 370 66 70

Skype: michael_vergun

Работаю по предоплате (100%)

Основные знания:

• Опыт внедрения и обслуживания систем Windows и Linux более 10-и лет;

• Опыт внедрения и администрирования распределенной инфраструктуры Active Directory;

• Высокий уровень знаний OpenSource технологий;

• Хороший уровень знаний баз данных;

• Базовый уровень знаний по администрированию Oracle систем: Oracle Applications 11i, Oracle Application 10gR2, Oracle Database 10gR2;

• Знания html, css.

• Опыт администрирования и внедрения, различных CMS и форумов (Joomla, DLE, phpbb, IPB);

• Администрирование серверов *nix, apache, mysql, firebird, оптимизация работы серверов.

• Опыт обслуживания и внедрения различных приложений на PHP.

• Опыт разработки преложений в среде Delphi, NetBeans, Eclipse.

• Web-дизайн, верстка сайтов.

Дополнительная информация:

Иностранный язык — английский (технический).

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способности к прогнозированию, настойчивость.