Вергун Михаил
дата рождения: 09.08.1986
e-mail: [email protected]
телефон: +38 063 370 66 70
Skype: michael_vergun
Работаю по предоплате (100%)
Основные знания:
• Опыт внедрения и обслуживания систем Windows и Linux более 10-и лет;
• Опыт внедрения и администрирования распределенной инфраструктуры Active Directory;
• Высокий уровень знаний OpenSource технологий;
• Хороший уровень знаний баз данных;
• Базовый уровень знаний по администрированию Oracle систем: Oracle Applications 11i, Oracle Application 10gR2, Oracle Database 10gR2;
• Знания html, css.
• Опыт администрирования и внедрения, различных CMS и форумов (Joomla, DLE, phpbb, IPB);
• Администрирование серверов *nix, apache, mysql, firebird, оптимизация работы серверов.
• Опыт обслуживания и внедрения различных приложений на PHP.
• Опыт разработки преложений в среде Delphi, NetBeans, Eclipse.
• Web-дизайн, верстка сайтов.
Дополнительная информация:
Иностранный язык — английский (технический).
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способности к прогнозированию, настойчивость.