MichaelKislov

Михаил Кислов Email: [email protected]

Занимаю 1 место на upwork.com по спеллингу: upwork.com/ab/tests/exam/16559039

ПЕРЕВОЖУ НА АНГЛИЙСКИЙ НА УРОВНЕ НОСИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО (знаю английский как русский)

250 руб. - 1800 знаков с пробелами

Опыт работы:

1999 – настоящее время: переводчик-фрилансер

тематика: техническая, юридическая, финансовая

Принимал участие в огромном числе переводческих проектов.

письменный перевод

последовательный перевод

синхронный перевод

Образование:

1) финансы и кредит – Финансовая академия при Правительстве РФ (1994-1999)

2) перевод и переводоведение – Московский государственный лингвистический университет (ранее им. Тореза) (2006-2010)

Официально высших всего 2. Но я специально восполнял пробелы в знаниях просмотром обучающих видео и изучением специальной литературы по техническим и IT специальностям.

Прочитал и проработал более 300 объемных книг на английском. Проработал всего Хоторна, всего Фолкнера (без 2 книг), примерно 90% Хэмингуэя, 90% Марка Твена, 90% О. Генри, 90% Фрэ́нсиса Скотта Фицдже́ральда, 90% Мэлвилла, ...)

Проработал более 5000 часов видео на английском (художественные и документальные фильмы, обучающие видео)

Рекомендации: http://www.proz.com/profile/106672

СПИСОК ПЕРЕВЕДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ(далеко не полный):

Аудиторские заключения

Финансовая отчетность

Балансы

Отчеты о прибылях и убытках

Отчеты о движении денежных средств

Отчет об изменениях в собственном капитале

Пояснительные записки к финансовой отчетности

Учредительные договоры

Уставы

Сертификаты Инкорпорации

Свидетельства об изменении

сертификата инкорпорации

Свидетельство о перерегистрации юридического лица

Учетная политика группы компаний для целей составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО (IFRS)

Резюме топ-менеджеров

Описания банков

Презентации Банков для инвесторов

Описания кредитных продуктов

Годовые отчеты банков

ТЭО

Бюджеты

Проект Улучшение системы внутреннего контроля банка

Предложения о сотрудничестве

Предложения консалтинговых услуг

Руководство по заключению контрактов

Бизнес-планы разработки нефтяного месторождения

Бизнес-план добычи урана

Множество других бизнес-планов

Спецификация исследования Банка

Проект разработки веб-сайта банка

Кредитная документация

Документация по обеспечению

Сравнительный анализ ГААП США, МСФО и российских стандартов бухгалтерского учета

Правила ММВБ

Документация по арбитражному процессу

Описание деятельности банка по андеррайтингу ППП (ведущий банк в этой области)

Тендерная документация

Деловые Принципы Рейтерс (описание услуг и правила по услугам) Инвестиции в Сербию и Черногорию (описание региона для инвесторов)

Соглашение о переуступке

Соглашение о переуступке с несколькими изобретателями

Мировые соглашения

Соглашение о переуступке права требования

Соглашение о голосующем трасте

Гарантийные соглашения

Кредитные договоры

Соглашение о ведении дела о разводе

Соглашение купли-продажи акций

Соглашения о консалтинговых услугах

Соглашение о прекращении контракта

Соглашение о предоставлении персонала

Соглашения об аренде

Соглашения о кредитной линии

Соглашения об услугах

Соглашения об уровне услуг

Соглашения о товариществе

Соглашения о залоге

Соглашения о дистрибуции

Опционные соглашения

Соглашения о купле-продаже ценных бумаг

Лицензионные соглашения

Соглашение о поддержке

и множество других соглашений

Форвардные контракты

Чартеры

Трудовые договоры

Договоры купли-продажи

Договор услуг бронирования туров

Договоры об услугах

Договоры купли-продажи ценных бумаг

Строительные контракты

множество других контрактов

Акт сверки (по задолженности)

Сертификат о соблюдении ЗБКР (закон «О коррупции за рубежом») для деловых партнеров

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц

Свидетельства о рождении

Свидетельства о браке

Свидетельства о расторжении брака

Свидетельства о присвоении ИНН

Свидетельства о государственной регистрации права собственности

Акты приемки-передачи

Гарантии исполнения

Письма-предложения

Решения Совета Директоров

Решения Собраний Акционеров

Протоколы собраний

Решения единоличного участника

Письменные согласия единственного директора

Постановления судов

Судебные решения

Доверенности

Деловая переписка

Политика Компании по Выполнению Закона «О коррупции за рубежом»

Управление Торговыми Активами - Руководство по Лучшей Практике

Платежные поручения

Чеки

Квитанции

Коносаменты

Список Акционеров

Задание на разработку (проектирование) Концепции Генерального плана жилого микрорайона

Опрос Персонала

Веб-сайты отелей

Каталоги предлагаемой на продажу недвижимости

Исследования рынка недвижимости

Отчеты об оценке объектов недвижимости (Отчеты оценщиков)

Книги:

1. «Строительные Контракты», Кейт Коллиер.

2. «Либертарианство», Девид Боуз.

Инструкции к самым разным видам бытовой и промышленной техники.

Устный последовательный перевод на переговорах, на монтаже оборудования.

Устный синхронный перевод на презентациях.

Пройденные тесты: https://www.upwork.com/freelancers/~0105887cbe0bc501ba