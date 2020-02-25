MichaelLukashov

Instagram and Facebook AR/Filter developer

Я новичок в фриланс-работе и у меня нет высоких оценок и отзывов, но у меня есть опыт в разработке AR для Facebook и Instagram.

Я и мой брат прилагаем все усилия, чтобы наши клиенты были довольны сделанными нами фильтрами.

Проверьте наш Instagram на предмет подробностей: @basfullo.

«Я возглавлял отдел маркетинга для производства автозапчастей. «Я также открыл и успешно продвигаю свой магазин товаров для дома.

«Образование в аэрокосмической сфере гарантирует ответственный и системный подход к решению сложных задач».

Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время.

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