MichaelSarkisyan

Веб программист PHP, JavaScript, Wordpress, Codeigniter, CSS, HTML, MySQL...

Моя специальность - инженер-программист.

Мне 34 года, работаю в ИТ сфере более 10 лет. Разрабатывал программы на C, C#, Delphi, FoxPro, PHP, Java.

С 2012 года и по настоящее время я специализируюсь на web-технологиях, работаю в качестве web-программиста.

При создании проектов использую язык PHP и базу данных MySQL, JavaScript, HTML, CSS, Wordpress и Codeigniter в случае необходимости и иные технологии. За время работы накоплен огромный практический опыт, изучено множество особенностей языка и web-программирования в целом.

Кроме того имею команду из 4 программистов владеющих Wordpress, Codeigniter, PHP, Java Script, JQuery, Ajax, MySQL, CSS и HTML. Один из которых еще и художник.

Готовы создать сайт любой сложности... И готовы доказать на деле!