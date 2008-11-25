Michael_Emlin

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Руководство проектами:

Группа компаний «Тойота Моторс» – г.Москва, Руководитель проекта со стороны Заказчика. Основные функции: Управление коммуникациями проекта, Управление изменениями проекта, Мониторинг и управление рисками проекта, Разработка оперативных планов и регламентов, Контроль функциональных и технических спецификаций.

Группа компаний «Паркет Холл» – 200 р.м. г. Москва, Руководитель проекта со стороны Заказчика. Основные функции: Управление коммуникациями проекта, Управление изменениями проекта, Мониторинг и управление рисками проекта, Разработка оперативных планов и регламентов, Контроль функциональных и технических спецификаций. Организация и контроль проведения тестирования бизнес-процессов.

Группа компаний «Черус» – 100 р.м. г. Москва, Руководитель проекта со стороны Заказчика., Руководство группой разработки, Контроль функциональных и технических спецификаций. Организация и проведения тестирования, обучения пользователей.

Полиграфическое предприятие – 20 р.м. г.Москва, Предконтрактная работа. Согласование условий контракта. Заключение контракта. Руководство проектом. Разработка и согласование отчета об обследовании. Разработка и согласование ТЗ на систему. Разработка пользовательской документации. Контроль и тестирование доработок и модификаций системы. Тренинги специалистов Заказчика.Модули: Финансы, Продажи, Закупки, Товары, Управление отношениями с клиентом, Производство, Планирование мощностей, Работы, Ресурсы.

Группа компаний «Softline» (Дистрибуция ПО, обучение, услуги, издание каталогов и журналов) – 100 р.м г. Москва, Диагностика системы управления предприятием, Анализ и описание бизнес-процессов, Разработка технического задания на систему, разработка макета системы, дизайн системы, организация и контроль хода выполнения проекта.

ОАО «Тольяттиазот», (Химическое производство) – 150 р.м. г.Тольятти, Анализ и описание бизнес-процессов, Разработка «Проекта комплексной автоматизации предприятия», Внедрение комплексной информационной системы предприятия на базе ПК «Галактика», участки: ОПТК, ОГЭ, ОГМ, ОГТ, Фин.Управление, Мат. группа бухгалтерии – пуско-наладочные работы (ПНР), тренинги, консультации, разработка документации, разработка паспорта информационной системы.

ЕМУП «Спецавтобаза», (Автотранспортное предприятие) – 50 р.м. г.Екатеринбург, Диагностика системы управления предприятием, Анализ и описание бизнес-процессов, Разработка концепции внедрения информационной системы, разработка технического задания на систему, тренинги группы внедрения (утилиты «Support» ПК «Галактика»)

ПТНП «ЯСА» филиал БАЗ – СУАЛ, (Подразделеия не относящиеся к основному производству: Оптовая база, магазины, швейное, колбасное производства) – 70 р.м. г.Краснотурьинск, Диагностика системы управления предприятием, Анализ и описание бизнес-процессов, Разработка концепции внедрения информационной системы.

Участие в проектах в составе группы внедрения:

ЗАО ТД «Уралсевергаз» филиал корпорации ITERA, (Реализация и транспортировка газа) 120 р.м. г.Екатеринбург – участки: Управление реализации газа, Финансовое управление, Бухгалтерия, - ПНР, консультации, тренинги

ОАО «Завод керамических изделий», (Производство санфаянсовых и керамических изделий) – 50 р.м. г.Екатеринбург , логистика, бухгалтерия, - ПНР, консультации, обучение.

ЗАО «Супермаркет Кировский», (Сеть розничных магазинов) – 15 р.м. г.Екатеринбург, ПНР, консультации, тренинги.