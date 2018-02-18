Michael_Fez

Hi everyone! My name is Misha, но многие друзья называют меня Майк. Почему? Все просто :)
На протяжении 5 лет, я учился и жил в США, поэтому появилось второе имя. Я очень любопытен и обожаю узнавать новое, поэтому всегда рад интересным предложениям.
С детства я говорю на двух языках:
Русский и Английский, также знаю Испанский на продвинутом уровне.
На протяжении 6 лет преподаю английский, а также занимаюсь переводами и подготовкой к международным экзаменам.
Образование:
- 2017, RUDN University, International Relations, Master's Degree
- 2013-2017, RUDN University, Marketing, Bachelor's Degree
- 2009-2012, Horicon High School, WI, USA
Опыт работы:
- 2017- present - Phoenix Education, Marketing department
- 2016-2017 - Production Doctor Club, PR, Course Developer, Brand Manager
- June - September 2015 - Lifeguard, MI, USA
- 2011-present - Репетитор по английскому языку
Услуги:
- Репетитор по английскому языку: 1500р / час Есть опыт подготовки к TOEFL, IELTC. Сейчас готовлюсь к GMAT.
- Переводы
RUS
RUS
RUS
- Написание текстов, эссе;
- Перевод, озвучка и написание субтитров к видео;
- Выполнение интересных заданий;
- Написание CV и спороводительных писем.