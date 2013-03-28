Michael_Kozyrev

Цель: Дистанционное правовое сопровождение хозяйствующих субъектов.
Краткая информация:
Дата рождения: 10 марта 1987 г.
Место проживания: Украина, Черкассы
Контакты:
Телефон: +3(093) 9657111
E-mail: [email protected]
Skype: michaelskozerev
Опыт работы:
08. 2012 г. – н. в.
Юридическое сопровождение IT компаний:
- Юридические консультации, экспертные заключения по всем правовым вопросам деятельности компаний;
- Разработка документации правового характера;
- Подготовка и сопровождение сделок;
- Представительство интересов компаний;
- Претензионная и исковая работа.
Юридическое сопровождение бизнеса:
- Юридическое сопровождение купли - продажи бизнеса;
- Юридическое сопровождение реорганизации бизнеса (слияние, выделение, присоединение, изменение);
- Консультации: юридическая экспертиза договоров, разработка договорных отношений, представление клиентов на переговорах, юридическое сопровождение проектов, участие в переговорах.
07. 2010 г. – 08. 2012 г.
ООО «Каштан – Плюс» г. Черкассы: продовольственное обслуживание государственных и частных предприятий.
Старший юрисконсульт.
Полное юридическое сопровождение предприятия.
Результаты:
- Приведение договорной базы предприятия в соответствие с действующим законодательством Украины.
07. 2009 г. – 06. 2010 г.
Областное отделение адвокатуры:
- Консультации по всем правовым вопросам;
- Составление исковых заявлений, возражений на исковые заявления.
Правовое обслуживание организаций:
- Составление хозяйственных договоров;
- Правовые консультации организаций как коммерческих, так и государственных;
- Юридическое обслуживание организаций на определенные периоды по договору.
Образование:
2004 – 2009 гг.
Высшее юридическое, ( дневная форма обучения ). Одесская национальная юридическая академия, (кафедра хозяйственного права и процесса).
Профессиональные навыки:
- Анализ законодательства и актуальной судебной практики с целью усовершенствования налоговой и хозяйственной деятельности предприятия;
- Ведение контроля за правильным применением законодательства на предприятии;
- Ведение переговоров с контрагентами;
- Ведение претензионно-исковой работы;
- Внесение изменений в учредительные документы компании;
- Подготовка договоров и дополнительных соглашений.
Дополнительная Информация:
- Свободное владение украинским, русским, английским языками (разговорное и письменное) , аналитический склад ума, усидчивость, стрессоустойчивость.