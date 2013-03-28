Michael_Kozyrev

Дистанционное правовое сопровождение хозяйствующих субъектов.

Цель: Дистанционное правовое сопровождение хозяйствующих субъектов.

Краткая информация:

Дата рождения: 10 марта 1987 г.

Место проживания: Украина, Черкассы

Контакты:

Телефон: +3(093) 9657111

E-mail: [email protected]

Skype: michaelskozerev

Опыт работы:

08. 2012 г. – н. в.

Юридическое сопровождение IT компаний:

- Юридические консультации, экспертные заключения по всем правовым вопросам деятельности компаний;

- Разработка документации правового характера;

- Подготовка и сопровождение сделок;

- Представительство интересов компаний;

- Претензионная и исковая работа.

Юридическое сопровождение бизнеса:

- Юридическое сопровождение купли - продажи бизнеса;

- Юридическое сопровождение реорганизации бизнеса (слияние, выделение, присоединение, изменение);

- Консультации: юридическая экспертиза договоров, разработка договорных отношений, представление клиентов на переговорах, юридическое сопровождение проектов, участие в переговорах.

07. 2010 г. – 08. 2012 г.

ООО «Каштан – Плюс» г. Черкассы: продовольственное обслуживание государственных и частных предприятий.

Старший юрисконсульт.

Полное юридическое сопровождение предприятия.

Результаты:

- Приведение договорной базы предприятия в соответствие с действующим законодательством Украины.

07. 2009 г. – 06. 2010 г.

Областное отделение адвокатуры:

- Консультации по всем правовым вопросам;

- Составление исковых заявлений, возражений на исковые заявления.

Правовое обслуживание организаций:

- Составление хозяйственных договоров;

- Правовые консультации организаций как коммерческих, так и государственных;

- Юридическое обслуживание организаций на определенные периоды по договору.

Образование:

2004 – 2009 гг.

Высшее юридическое, ( дневная форма обучения ). Одесская национальная юридическая академия, (кафедра хозяйственного права и процесса).

Профессиональные навыки:

- Анализ законодательства и актуальной судебной практики с целью усовершенствования налоговой и хозяйственной деятельности предприятия;

- Ведение контроля за правильным применением законодательства на предприятии;

- Ведение переговоров с контрагентами;

- Ведение претензионно-исковой работы;

- Внесение изменений в учредительные документы компании;

- Подготовка договоров и дополнительных соглашений.

Дополнительная Информация:

- Свободное владение украинским, русским, английским языками (разговорное и письменное) , аналитический склад ума, усидчивость, стрессоустойчивость.