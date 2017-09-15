Michael_Po

Михаил Полунин Michael_Po

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Дизайн любой полиграфии: фирменный стиль, POS-материалы и т.п.

Верстка полиграфии: брошюры, каталоги, буклеты и т.п.

Веб-дизайн: дизайн сайтов, элементов сайтов.

Дизайн сайта
Портфолио
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