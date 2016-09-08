Michael_sys

- Администрирование и настройка сетевого оборудования Cisco, D-Link и других производителей (маршрутизаторы, коммутаторы, VOIP-шлюзы)

- Администрирование и настройка серверов Centos, Ubuntu, Freebsd

- Администрирование хостинга LAMP, sendmail, qmail, postfix

- Администрирование панели управления хостингом Parallels H-Sphere 3.6

- Восстановление работоспособности клиентских сайтов, в т.ч. CMS, настройка под требования клиентов

- Обслуживание телефонии Asterisk, Cisco 5350, 2800 (SIP, H.323)

- Виртуализация xen, jail

- Резервное копирование bacula, rsync

- Маршрутизация на Centos, Cisco, Dlink

- Мониторинг nagios, The dude

- Администрирование сервера видеонаблюдения

- Написание и адаптация скриптов (bash, php, perl)

- Настройка рабочих мест и обучение пользователей LSTP, Centos, Fedora, Ubuntu