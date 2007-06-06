Michaelikus

10 лет в IT индустрии.
Начинал с NetWare и коаксиалок.
Затем 6-ти летний опыт работы в сфере ISP.
Основные направления:
- Windows & Linux сервера:
AD, DNS, DHCP, PPP, PPtP, IPtables, Proxy,
Traffic management.
Web services.
SQL Servers.
- Вёрстка, дизайн: HTML, CSS, XML. Photoshop, Corel Draw.
- Программирование (SQL): MySQL, PostgreSQL, Oracle. (разрабатывал системы учёта траффика на всех трёх платформах)
- Программирование (интерпретаторы, скрипты): Perl, PHP.
Классика:
Си/Си++(Linux), Pascal, Delphi(последние два в последнее время почти не использую, т.к. перешёл на WEB-разработки).
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