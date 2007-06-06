Michaelikus

10 лет в IT индустрии.

Начинал с NetWare и коаксиалок.

Затем 6-ти летний опыт работы в сфере ISP.

Основные направления:

- Windows & Linux сервера:

AD, DNS, DHCP, PPP, PPtP, IPtables, Proxy,

Traffic management.

Web services.

SQL Servers.

- Вёрстка, дизайн: HTML, CSS, XML. Photoshop, Corel Draw.

- Программирование (SQL): MySQL, PostgreSQL, Oracle. (разрабатывал системы учёта траффика на всех трёх платформах)

- Программирование (интерпретаторы, скрипты): Perl, PHP.

Классика:

Си/Си++(Linux), Pascal, Delphi(последние два в последнее время почти не использую, т.к. перешёл на WEB-разработки).