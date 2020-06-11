Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Катерина. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети

Яндекса.

Я прошла тренинг по настройке РСЯ, усиленно изучала самые современные технологии рекламы, участвовала во многих тестовых

проектах, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.