Специалист по настройке РСЯ
Меня зовут Катерина. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети
Яндекса.
Я прошла тренинг по настройке РСЯ, усиленно изучала самые современные технологии рекламы, участвовала во многих тестовых
проектах, и готова их внедрить для Вас бесплатно.
То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
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