Mickaello

Вячеслав Mickaello

 
40 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Обслуживание проекта на Laravel 7

    Здравствуйте Действующий и достаточно простой проект по типу цмс-ки нуждается в обслуживании и исправлении некоторых багов.  Вам будет выслано подробное описание после ознакомления вашего профиля. Спасибо

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн-проект интерьера квартиры

    Здравствуйте, Необходимо реализовать дизайн-проект квартиры для ремонта и оборудования, с указанием всех необходимых метрик.  Назначение: сдача в аренду. Площадь:  48 кв м. (студия) Стиль: модернизм Спасибо

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исследование рынка : биодобавки для лошадей

    Добрый день!! Необходимо провести исследование рынка биодобавок для [b]лошадей[/b], а именно продуктов, предназначенных для улучшение опорно-двигательной системы. [b]Периметр :[/b] страны СНГ Указать примеры работ и стоимость

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн работ для Instagram

    Здравствуйте. Мы предоставляем вам ссылки на реализованные проекты (веб и Мобайл разработка), ваша роль задизайнить оригинально каждую работу под Инстаграм (до 5 слайдов-страниц на каждый проект проект). Если сработаемся, будем делать постоянно. Спасибо за примеры.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Новогодняя открытка

    Здравствуйте! Хотим поздравить с Новым Годом наших клиентов оригинальной иллюстрированной открыткой, возможно с небольшой GIF-динамикой. А почему бы не с желтой земляной собакой :)  Ключевые слова : модерн, дижитал, веб, мобайл, верность, бизнес, успех Спасибо за ваши предложения

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка под Magento 2

    Здравствуйте!!  Необходимо сверстать около 40 несложных макета для сайта-магазина.  Вы должны отлично владеть Magento 2 и быть очень реактивным.  Работа выполняется на GIT  Спасибо

    MagentoGit
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад