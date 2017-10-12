Здравствуйте Действующий и достаточно простой проект по типу цмс-ки нуждается в обслуживании и исправлении некоторых багов. Вам будет выслано подробное описание после ознакомления вашего профиля. Спасибо
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, Необходимо реализовать дизайн-проект квартиры для ремонта и оборудования, с указанием всех необходимых метрик. Назначение: сдача в аренду. Площадь: 48 кв м. (студия) Стиль: модернизм СпасибоИнтерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день!! Необходимо провести исследование рынка биодобавок для [b]лошадей[/b], а именно продуктов, предназначенных для улучшение опорно-двигательной системы. [b]Периметр :[/b] страны СНГ Указать примеры работ и стоимостьМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Для сайта необходимо прорисовать до 15 оригинальных тематических плоских минималистичных иконок. Результат желательно выдать в формате SVG. СпасибоИконки и Пиксель-арт34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мы предоставляем вам ссылки на реализованные проекты (веб и Мобайл разработка), ваша роль задизайнить оригинально каждую работу под Инстаграм (до 5 слайдов-страниц на каждый проект проект). Если сработаемся, будем делать постоянно. Спасибо за примеры.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт5 лет назад
Ни с того ни с чего, перестал работать. Настроен на Apache сервере, прикладываю лог. СпасибоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишу чат с использованием websockets. Все прекрасно работало, как только перешел на HTTPS появились проблемы. Есть умельцы дабы разрешить проблему? Спасибо #php #js #vps #websocketСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Хотим поздравить с Новым Годом наших клиентов оригинальной иллюстрированной открыткой, возможно с небольшой GIF-динамикой. А почему бы не с желтой земляной собакой :) Ключевые слова : модерн, дижитал, веб, мобайл, верность, бизнес, успех Спасибо за ваши предложенияИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!! Необходимо сверстать около 40 несложных макета для сайта-магазина. Вы должны отлично владеть Magento 2 и быть очень реактивным. Работа выполняется на GIT СпасибоHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Необходимо установить и правильно настроить PostgreSQL на VPS-сервере под Ubuntu 16.04 (группы, пользователи). СпасибоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад