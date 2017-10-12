Здравствуйте. Мы предоставляем вам ссылки на реализованные проекты (веб и Мобайл разработка), ваша роль задизайнить оригинально каждую работу под Инстаграм (до 5 слайдов-страниц на каждый проект проект). Если сработаемся, будем делать постоянно. Спасибо за примеры.