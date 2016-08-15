Mickey_O_Neil

Фрилансер, студент 3-го курса МГУ, кафедра истории и международных отношений.

Занимаюсь написание статей под заказ на любую тематику. Предлагаю услуги как копирайтинга, так и рерайтинга.

Уникальность текстов проверяю при помощи Advego Plagiatus. Об уровне уникальности можно договориться.

Если пишу текст для Вас, то он только для Вас и будет - ни в примерах работ, ни в биржах статей - нигде Вы не увидите написанный мною текст, кроме Ваших сайтов, где Вы пожелаете их разместить.

Способы оплаты: WebMoney, Яндекс.Деньги

email: [email protected]