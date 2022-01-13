ДОЛЖНОСТЬ : АССИСТЕНТ БЛОГЕРАЗанятость: частичная, удаленный формат работыГражданство: РФМест проживания: город ОрёлВозраст: 25 летКЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИПрограммы Canva, InShot;Оформление текста в постах;Переписка в директ и комментинг;Массфоловинг;Google офис (Документы, Таблицы, Диск).КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯТел.: +79996017182Электронная почта: [email protected]

Профессиональные навыки :КоммуникабельностьСтрессоустойчивостьУмение работать в командеБыстро обучаюсь новомуГрамотное составление текста