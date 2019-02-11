Midjiro

Алексей Midjiro

 
39 летУкраина/Кременчуг
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads

Добрый день, меня зовут Алексей, с 2013 года работаю в области интернет-маркетинга - специализируюсь на контекстной рекламе в Google Ads. 

Если Вам нужен аудит действующих рекламных компаний или настройка и ведение РК, обращайтесь. Всегда рад плодотворному сотрудничеству как на временной, так и на постоянной основе. 

К выполнению каждого задания подхожу основательно и стараюсь изучить досконально все тонкости и нюансы. 

=> Стоимость настройки рекламы от 800 грн. (Зависит от сложности и объёма работы).

=> Ведение рекламы - 500 грн. в месяц. 

В ведение входит:

- Постоянное пополнение ключевых слов и минус-слов.

- Оптимизация ключевых слов. 

- Мониторинг и оптимизация бюджета.

- Управление и корректировка ставок.

- Оптимизация CTR на поиске.

Google Ads