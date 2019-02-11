Добрый день, меня зовут Алексей, с 2013 года работаю в области интернет-маркетинга - специализируюсь на контекстной рекламе в Google Ads.
Если Вам нужен аудит действующих рекламных компаний или настройка и ведение РК, обращайтесь. Всегда рад плодотворному сотрудничеству как на временной, так и на постоянной основе.
К выполнению каждого задания подхожу основательно и стараюсь изучить досконально все тонкости и нюансы.
=> Стоимость настройки рекламы от 800 грн. (Зависит от сложности и объёма работы).
=> Ведение рекламы - 500 грн. в месяц.
В ведение входит:
- Постоянное пополнение ключевых слов и минус-слов.
- Оптимизация ключевых слов.
- Мониторинг и оптимизация бюджета.
- Управление и корректировка ставок.
- Оптимизация CTR на поиске.