Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads

Добрый день, меня зовут Алексей, с 2013 года работаю в области интернет-маркетинга - специализируюсь на контекстной рекламе в Google Ads.

Если Вам нужен аудит действующих рекламных компаний или настройка и ведение РК, обращайтесь. Всегда рад плодотворному сотрудничеству как на временной, так и на постоянной основе.

К выполнению каждого задания подхожу основательно и стараюсь изучить досконально все тонкости и нюансы.

=> Стоимость настройки рекламы от 800 грн. (Зависит от сложности и объёма работы).

=> Ведение рекламы - 500 грн. в месяц.

В ведение входит:

- Постоянное пополнение ключевых слов и минус-слов.

- Оптимизация ключевых слов.

- Мониторинг и оптимизация бюджета.

- Управление и корректировка ставок.

- Оптимизация CTR на поиске.