Miga

Игорь Miga

 
46 летРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Windows, Linux, Mikrotik, Asterisk и многое другое! Обращайтесь, помогу.
  • Отличное знание операционных систем семейства Windows.
  • Хорошее знание операционных систем на базе Linux, Mikrotik.
  • Хорошее знание сетевых технологий и протоколов. Администрирование сетей на платформе Windows Server, Linux Server.
  • Администрирование Active Directory, DNS, DHCP, Web, почтовых серверов(POP3, SMTP, IMAP) на Windows/Linux операционных системах.
  • Развёртывание и администрирование цифровых АТС, IP телефонии на базе Asterisk.
  • Администрирование и управление безопасностью интернет серверов, настройка сервисов PPTP, PPPoE, NAT, routing, iptables и др.
  • Опыт настройки телекоммуникационного и активного сетевого оборудования: модемы, маршрутизаторы, точки доступа. Знания и навык работы с маршрутизаторами CISCO.
LinuxAsteriskSMTP
Системное администрирование
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