Windows, Linux, Mikrotik, Asterisk и многое другое! Обращайтесь, помогу.
- Отличное знание операционных систем семейства Windows.
- Хорошее знание операционных систем на базе Linux, Mikrotik.
- Хорошее знание сетевых технологий и протоколов. Администрирование сетей на платформе Windows Server, Linux Server.
- Администрирование Active Directory, DNS, DHCP, Web, почтовых серверов(POP3, SMTP, IMAP) на Windows/Linux операционных системах.
- Развёртывание и администрирование цифровых АТС, IP телефонии на базе Asterisk.
- Администрирование и управление безопасностью интернет серверов, настройка сервисов PPTP, PPPoE, NAT, routing, iptables и др.
- Опыт настройки телекоммуникационного и активного сетевого оборудования: модемы, маршрутизаторы, точки доступа. Знания и навык работы с маршрутизаторами CISCO.
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Системное администрирование
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