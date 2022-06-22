Mihail-1992

Редактирование фотографий

Занимаюсь редактированием фотографий в программе Adobe Photoshop. ---Ретуширование фотографий от 100 руб.

---Реставрация фотографий (удаление царапин, трещин, пятен, восстановление порванных фотографий) от 300 руб.

---Колоризация фотографий от 400 руб.

--- Восстановление цвета выцветших фотографий от 100 руб.

Помимо этого если вам нужно удалить лишний объект или поменять фон на фотографии, то обращайтесь в VK или пишите на почту [email protected]