Михаил Авсиевич MihailAvsievichMihailAvsievich
17 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Михаил!
Я - Веб-дизайнер.
Краткая информация о себе:
Родом из Беларуси. Родился в городе Минск.
К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.
Опыт в дизайне составляет год на момент написания резюме.
О работе с Клиентом:
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения
В мой инструментарий входят -
- Adobe Illustrator — векторный графический редактор.
Связаться со мной:
@MihailAvsievich - Телеграм
[email protected] - почта
Также всегда слежу за сообщениями на бирже!
Я против войны в Украине!