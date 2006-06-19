MihailAvsievich

Михаил Авсиевич MihailAvsievich

 
17 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Михаил!

Я - Веб-дизайнер.

Краткая информация о себе:

Родом из Беларуси. Родился в городе Минск.

К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.

Опыт в дизайне составляет год на момент написания резюме.

О работе с Клиентом:

  • прежде всего качество, скорость на втором плане
  • всегда иду на контакт
  • работаю до последней правки
  • сопровождаю проект даже после его завершения

В мой инструментарий входят -

- Adobe Illustrator — векторный графический редактор.

﻿Связаться со мной:

@MihailAvsievich - Телеграм

[email protected] - почта

Также всегда слежу за сообщениями на бирже!

Illustrator