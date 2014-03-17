Начинающий писатель
Занимаюсь литературной деятельностью около двух лет. Хочу стать журналистом, но для этого нужно хоть чем-то богатое портфолио, поэтому решил попробовать себя на поприще фрилансера. Работать люблю, к работодателю отношусь с уважением, но того же требую и к себе.
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 1 дня
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