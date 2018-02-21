MihailOstanin

Михаил Останин MihailOstanin

 
29 летБеларусь/Гомель
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Начинающий фрилансер

Знания языков программирования: HTML,CSS,PHP,JAVASCRIPT,AJAX,MYSQL,C++,C,C#

Навыки: SEO,Адаптивная верстка,Контекстная реклама,Продвижения групп в соц. сетях,мобильные приложения под Android и IOS,а также WP,создание 3D-моделей,монтирование видео,обработка фотографий.

PHPJavascriptWordPressMySQLAndroidHTMLCSSiOSПриложение для AndroidAjax3D-модель