MihailZhuravlyov

Необходимо решить задачу сжатия и конвертации видео в мобильном приложении (съемка в приложении/загрузка с телефона) в формат h264 через libx264. Строго с опытом решения подобных проблем (укажите ссылкой на конкретные проекты в портфолио или ...
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- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Глобальная задача - необходимо обеспечить адаптивность верстки для всех мобильных устройств. Тестовая задача - отладить адаптивность на одном из блоков (например, туториал). Приложение на данный момент уже в релизе, все ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходим разработчик мобильных приложений для Android/IOS для включения в команду по созданию нового продукта. Работа уже ведется. Используемые технологии: NodeJs, mongoDB, Angular, Flutter.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн персонажа для нового мобильного приложения. Персонаж - ленивец. Одежда не нужна. Эмоции - легкая улыбка, максимально доброжелательное выражение лица. Стилистика - необходимо проработать несколько вариантов, а именно: ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт6 лет назад