- Программирование: PHP, JavaScript, SQL.
- CMS/фреймворки: MODX, CodeIgniter, jQuery, Smarty, начал изучать Laravel.
- Вёрстка: HTML, CSS, SASS, Bootstrap, БЭМ, адаптивная вёрстка.
- Графика: Blender, Inkscape, GIMP.
- Прочее: Composer, Git, GNU/Linux, Grunt, Gulp.
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