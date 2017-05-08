Mihail_3D

Михаил Mihail_3D

 
32 годаРоссия/Вологда
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
  • Программирование: PHP, JavaScript, SQL.
  • CMS/фреймворки: MODX, CodeIgniter, jQuery, Smarty, начал изучать Laravel.
  • Вёрстка: HTML, CSS, SASS, Bootstrap, БЭМ, адаптивная вёрстка.
  • Графика: Blender, Inkscape, GIMP.
  • Прочее: Composer, Git, GNU/Linux, Grunt, Gulp.
PHPJavascriptLaravelHTMLCSSBootstrapMODXjQueryLinuxSASSGulpGitCodeIgniterSQL
Портфолио