Mihail_Web

Качественные копии сайтов, создание индивидуального дизайна
Здравствуйте, меня зовут Михаил, в сфере Web-дизайна я уже нахожусь на протяжении четырех лет. В идеале знаю HTML, CSS(Структура и оформление сайта), хорошо разбираюсь в JS(Анимация, которая поможет вашему сайту выбраться из серой толпы) и с легкостью составлю php код, который свяжет вас с клиентами, а их с вашими товарами и ценами.
Я вам предлагаю:
- Умеренные цены
- Короткие сроки
- Качественную работу
- И превышающий ваши ожидания результат