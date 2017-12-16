Mihail_Web

Качественные копии сайтов, создание индивидуального дизайна

Здравствуйте, меня зовут Михаил, в сфере Web-дизайна я уже нахожусь на протяжении четырех лет. В идеале знаю HTML, CSS(Структура и оформление сайта), хорошо разбираюсь в JS(Анимация, которая поможет вашему сайту выбраться из серой толпы) и с легкостью составлю php код, который свяжет вас с клиентами, а их с вашими товарами и ценами.

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