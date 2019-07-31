Mihail_svo

Социальные сети. СММ. Проведу полную Рекламную кампанию в соц.сетях.

НавыкиРабота с социальными сетями ВКонтакте, Facebook, Instagram

Анализ целевой аудитории и конкурентов на рынке

Выбор оптимальной стратегии продвижения вашего продукта на рынке

Создание, ведение и оформление посадочных страниц во ВКонтакте, Facebook

Формирование контента: информационный, дожимающий, продающий

Создание и ведение аккаунта в Instagram

Привлечение аудитории на ваши мероприятие: курсы, тренинги, вебинары

Запуск и массовые продажи ваших товаров/услуг

Подключение и работа с сервисами рассылок гамаюн/senler/manychat

Настройка таргетированной рекламы и анализ ее эффективности

Рациональное использование рекламного бюджета

Повышение конверсии

Навыки работы в CRM системах

Знаю алгоритмы продаж в соц.сетях (Могу помочь в создании скриптов продаж)

При необходимости могу произвести обзвон клиентов через сервис skorozvon или другие

Настройка таргетированной рекламы в соц.сетяхРабота с Текстовым/Аудио/Видео контентом- Составление контент-плана для публикаций Технические вопросы интернет-бизнеса- Создание Landing Page на конструкторах (Tilda, LPGenerator)- Работа с сервисами e-mail маркетинга (Оформление писем и настройка рассылок в сервисах GetResponse, Sendpulse и аналогичных) - Подключение к сайтам сервисов приема денежных средств- Организация и модерация вебинаров, а также составление продающих презентаций для них Работа с продажамиЛичностные качестваРаботоспособность - фантастическая, могу сделать большой объем работы за короткое время, могу работать долго без отдыха. Самостоятельность - могу сделать весь ваш проект “под ключ” с минимальным вашим участием.Стрессоустойчивость - могу работать в стрессово тяжелой ситуации, и получать нужный результат. Позитивность Коммуникабельность Ответственность - всегда довожу проект до результата. Доброжелательность Гибкость - быстро адаптируюсь к меняющимся условиям. ЧестностьАктивность - активное отношение к жизни, оптимистическая позиция.ОбразованиеСанкт-Петербургский Государственный Институт психологии и социальной работы. Курсы Дмитрия Чавычалова “Профессия интернет-Маркетолог”