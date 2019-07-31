Mihail_svo

Михаил Mihail_svo

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Социальные сети. СММ. Проведу полную Рекламную кампанию в соц.сетях.

НавыкиРабота с социальными сетями ВКонтакте, Facebook,  Instagram

  • Анализ целевой аудитории и конкурентов на рынке
  • Выбор оптимальной стратегии продвижения вашего продукта на рынке
  • Создание, ведение и оформление посадочных страниц во ВКонтакте, Facebook
  • Формирование контента: информационный, дожимающий, продающий
  • Создание и ведение аккаунта в Instagram
  • Привлечение аудитории на ваши мероприятие: курсы, тренинги, вебинары
  • Запуск и массовые продажи ваших товаров/услуг
Настройка таргетированной рекламы в соц.сетях
  • Подключение и работа с сервисами рассылок гамаюн/senler/manychat
  • Настройка таргетированной рекламы и анализ ее эффективности
  • Рациональное использование рекламного бюджета
  • Повышение конверсии
Работа с Текстовым/Аудио/Видео контентом- Составление контент-плана для публикаций Технические вопросы интернет-бизнеса-  Создание Landing Page на конструкторах (Tilda, LPGenerator)-  Работа с сервисами e-mail маркетинга (Оформление писем и настройка рассылок в сервисах GetResponse, Sendpulse и аналогичных) -  Подключение к сайтам сервисов приема денежных средств-  Организация и модерация вебинаров, а также составление продающих презентаций для них Работа с продажами
  • Навыки работы в CRM системах
  • Знаю алгоритмы продаж в соц.сетях (Могу помочь в создании скриптов продаж)
  • При необходимости могу произвести обзвон клиентов через сервис skorozvon или другие
Личностные качестваРаботоспособность - фантастическая, могу сделать большой объем работы за короткое время, могу работать долго без отдыха. Самостоятельность - могу сделать весь ваш проект “под ключ” с минимальным вашим участием.Стрессоустойчивость - могу работать в стрессово тяжелой ситуации, и получать нужный результат. Позитивность Коммуникабельность Ответственность - всегда довожу проект до результата. Доброжелательность Гибкость - быстро адаптируюсь к меняющимся условиям. ЧестностьАктивность - активное отношение к жизни, оптимистическая позиция.ОбразованиеСанкт-Петербургский Государственный Институт психологии и социальной работы. Курсы Дмитрия Чавычалова “Профессия интернет-Маркетолог”