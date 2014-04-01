Услуги Бизнес-тренер

Михайлів Світлана

Дата народження: 30 Лип 1977

Регіон проживання: Київ

Телефон: 0985936727

E-mail: [email protected]

Бізнес - тренер

Мета : співпраця на умовах фрілансу.

Ключова інформація

o Досвід в страхуванні 4 роки;

o Знання нормативно-законодавчої бази зі страхування та інших галузей права;

o Написання та проведення тренінгів;

o Проведення семінарів з страхування та страхових продуктів;

o Проведення коучингу;

o Проведено 30 тренінгів, 34 семінари, 37 коуч-сесій;

o Можливість побудови системи навчання «з нуля»;

o Наявність досвіду в продажах;

o Наявність лідерських та управлінських навичок.

Досвід роботи

Бізнес – тренер фрілансер

Вер 2012 - по сьогодні

Написання і проведення тренінгів для клієнтів та замовників.

Начальник відділу навчання та розвитку Центру професійної підготовки персоналу

Вер 2010 – Сер 2012 (2 роки)

ПрАТ СК Альфа Страхуваня

Розроблення та проведення тренінгів: з технології продажів, по перехресних продажах (кросселінгу), ефективні методи продажів, розвитку управлінських якостей, розвитку агентських груп.

Проведення семінарів (продуктового навчання) по страхуванню для співробітників компанії.

Розвиток агентської мережі через проведення коучингу для директорів агентств та менеджерів агентських груп.

Фахівець з страхування Чернівецької дирекції

Жов 2009 - Вер 2010 (1 рік)

АТ СК « АХА Страхування

Укладання і супровід договорів страхування з фізичними та юридичними особами, складання додаткових угод, ведення бази даних по договорах страхування, контроль отримання страхових премій, відстеження договорів для пролонгації, консультації клієнтів по умовам страхування як по телефону, так і особисто,збільшення клієнтської бази шляхом залучення нових клієнів, співпраця з робітниками банків по договорах страхування, укладення договорів де вигодонабувачем є банки. Знання основних видів страхових послуг компанії. Робота з такими видами страхування, як: страхування небезпечних вантажів, страхування відповідальності, обов'язкове страхування об'єктів підвищеної небезпеки, страхування подорожуючих за кордон та по Україні, страхування авто перевізника,страхування вантажів. Робота з найпоширенішими видами страхування : страхування майна фізичних осіб, страхування майна підприємств та підприємців, страхування автотранспорту, страхування від нещасного випадку, страхування від нещасного випадку водіїв на транспорті , обов'язкове та добровільне страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, і.т.д.

Менеджер по роботі з страховими агентами

Лис 2008 - Жов 2009 (1 рік)

Назва компанії : АТ СК « Провідна»

Формування групи страхових агентів, контроль за виконанням плану агентської групи. Проведення навчань з агентами по страхових продуктах, методиці продажів , крос продажах, проведення холодних звінків. Польові виїзди до агентів, планування зборів страхових премій групою агентів. Оформлення щодекадної , місячної, квартальної та річної звітності. Контроль за нарахуванням КВ агентам.

Виконавець у Консульському відділі Посольства України в Італійській Республіці

Січ 2006 - Лип 2008 (2 роки 7 міс)

Посольство України в Італійській Республіці

Ведення каси та оформлення звітності. Допомога дипломатам на прийомі (видача документів та інше), веденняя журналів реєстрації нотаріальних дій, та вхідної документації. Допомога при продовженні та видачі нових паспортів, оформлення запитів, та інше.

Військовослужбовець за контрактом

Бер 2003 - Січ 2006 (2 роки 11 міс)

Військова частина 2195

Цивільний працівник

Сер 1999 - Бер 2003 (3 роки 8 міс)

Військова частина 2195

Швея дільниці платних послуг

Лип 1995 - Сер 1999 (4 роки 2 міс)

Хутрофірма "Тисмениця"

Освіта

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ )

Рік закінчення 2012

Правознавство, юридичний факультет, Бакалавр

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ІНСТИТУТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПУ

Рік закінчення 2012

Курси «Психологія менеджера»

Володіння мовами

Англійська - нижче середнього

Італійська - нижче середнього

Російська - вільно

Українська - рідна

Курси, тренінги, сертифікати

«Курси підготовки тренерів» - рік закінчення 2010, «Ефективні продажі» - рік закінчення 2010, «Ораторське мистецтво» -рік закінчення 2010, «Технології візуального впливу»- рік закінчення 2012.

Проходження курсу вебінарів «Ефективний коучинг»- рік проходження 2012.

Додаткова інформація

Комп’ютерні навички

Впевнений користувач ПК (Word, Excel, Internet, поштові програми, Microsoft Power Point).Робота з офісною техникою (принтер, факс, ксерокс, сканер, міні - АТС).

Особисті риси

Знання нормативно-законодавчої бази зі страхування, грамотне складання документів на українській та російській мові

Лідерські та управлінські навички, комунікабельність, відповідальність, пунктуальність, вихованість, ввічливість, порядність, енергійність, цілеспрямованість, охайно та вчасно виконую роботу, вмію працювати в команді, маю бажання вчитися та вдосконалюватися. Згідна на нетривалі відрядження.