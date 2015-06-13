MihalMalinovskiy

Дизайнер с опытом работы
Здравствуйте! Меня зовут Михаили я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, также баннеров, визиток, обложек и шапок под
сайт, обработкой изображений в графическом редакторе фотошоп работаю в основном
в буржунете и вполне успешно. Мои работы Вы можете посмотреть:
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Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,
качественно, и даже дешевле! Если возникнут вопросы - пишите.