MikAndR

Андрей Микула MikAndR

 
44 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Студия NG. Создание и продвижение сайтов

Web-студия NG

Разработка сайтов под - Ключ

Редизайн сайтов.

Перенос на новый хостинг и домен.

Консультации, помощь.

Поисковая оптимизация, продвижение сайтов.

Поддержка и администрирование от 3500 руб/мес.

Сайт-визитка от 4500 руб

Редизайн сайта
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга