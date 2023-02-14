Cайты «под ключ»

Обо мне

Здравствуйте, меня зовут Анастасия. С 2019 года создаю сайты «под ключ» и оказываю сопутствующие услуги для бизнесменов в студии сайтов

Буду Вам полезна, если стоит задача выгодно рассказать о бизнесе и убедить купить товар или услугу

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Преимущества заказа официального сайта

— Мои сайты на заказ выглядят солидно и внушают доверие

— Продуманная и продающая структура сайта

— Разработка индивидуального дизайна

— Посетитель сразу понимает, что ему нужно сделать на сайте

— Ежеквартально повышаю квалификацию

— Заранее известная фиксированная цена

— Работаем онлайн, чтобы экономить время на проезд

и снизить стоимость услуги

— Оказываю дополнительные услуги

— Профессиональная работа

— Такие сайты создаю только я

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Что входит в стоимость разработки сайта?

1 Подготовка к созданию сайта:

— Анализ компании и её деятельности, ЦА

— Анализ конкурентов

— Анализ и сбор информации для сайта

— Подбор заднего фона, сбор картинок, фотографий, либо адаптация ваших

— Разработка продающей структуры сайта

— Индивидуальный дизайн

2 Создание информации для сайта:

— Написание продающего типового текста для всего сайта

— Обработка картинок, фотографий, рисование иллюстраций

— Создание акций, призывов к действию

3 Размещение сайта на хостинге

— Наполнение контентом, текстом, картинками, видео

— Разработка кнопок и ссылок для сбора заявок

— Разработка страницы заявки и страницы спасибо за заявку

— Меню с навигацией

— Подключение мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram

— Подключение социальных сетей VK, Instagram, другие

4 Оптимизация под разные устройства

— Адаптация для телефонов

— Адаптация для планшетов

— Адаптация для всех разрешений экрана

5 Настройка и разработка функционала сайта

— Настройка форм

— Настройка кнопок

— Подключение к сервису аналитики

— Подключение чата с клиентом

— Подключение почты к домену

— Анимационные эффекты

6 Регистрация на хостинге и регистрация домена

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Сайт разрабатывается на движке Tilda, по мнению экспертов она превосходит аналоги wix, umi, joomla, drupel по оптимизации и быстродействию

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Какие сайты я создаю и какой сайт заказать

— Страница подписки 2 499,0 руб.

— Одностраничный на 1 экран 4 999,0 руб.

— Сайт-визитка на 2 экрана 7 999,0 руб.

— Лендинг на 9 экранов 14 999,0 руб.

— Многостраничный сайт 24 999,0 руб.

на 9 экранов + до 5 доп. страниц.

— Интернет-магазин от 24 999,0 руб. (от 12-60 товаров)

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Что вы получаете?

Сайт «под ключ» готовый к приему посетителей и заявок

с возможностью дальнейшего развития и расширения

Видео-инструкция по самостоятельному управлению

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БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК

1 Прототип сайта

2 Бесплатные консультации

3 Простой логотип без правок

4 Установлю чат с клиентом

5 Установлю до трех всплывающих окон

6 Дополнительные до трех страниц с заявкой

7 Скидка до 45 % на дополнительные услуги дизайна

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После создания сайта — бесплатная техподдержка

в течение месяца

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Дополнительные услуги:

— Сильный не типовой текст

— Дизайн для интернета и на печать

— Видеомонтаж и видеоролики

— Иллюстрации

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в WhatsApp, на авито или ПОЗВОНИТЕ удобным способом

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Сайтов великое множество, но продающих — мало. Вы сделаете правильный выбор, обратившись ко мне для бесплатной консультации

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