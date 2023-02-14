Обо мне
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. С 2019 года создаю сайты «под ключ» и оказываю сопутствующие услуги для бизнесменов в студии сайтов
Буду Вам полезна, если стоит задача выгодно рассказать о бизнесе и убедить купить товар или услугу
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Преимущества заказа официального сайта
— Мои сайты на заказ выглядят солидно и внушают доверие
— Продуманная и продающая структура сайта
— Разработка индивидуального дизайна
— Посетитель сразу понимает, что ему нужно сделать на сайте
— Ежеквартально повышаю квалификацию
— Заранее известная фиксированная цена
— Работаем онлайн, чтобы экономить время на проезд
и снизить стоимость услуги
— Оказываю дополнительные услуги
— Профессиональная работа
— Такие сайты создаю только я
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Что входит в стоимость разработки сайта?
1 Подготовка к созданию сайта:
— Анализ компании и её деятельности, ЦА
— Анализ конкурентов
— Анализ и сбор информации для сайта
— Подбор заднего фона, сбор картинок, фотографий, либо адаптация ваших
— Разработка продающей структуры сайта
— Индивидуальный дизайн
2 Создание информации для сайта:
— Написание продающего типового текста для всего сайта
— Обработка картинок, фотографий, рисование иллюстраций
— Создание акций, призывов к действию
3 Размещение сайта на хостинге
— Наполнение контентом, текстом, картинками, видео
— Разработка кнопок и ссылок для сбора заявок
— Разработка страницы заявки и страницы спасибо за заявку
— Меню с навигацией
— Подключение мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram
— Подключение социальных сетей VK, Instagram, другие
4 Оптимизация под разные устройства
— Адаптация для телефонов
— Адаптация для планшетов
— Адаптация для всех разрешений экрана
5 Настройка и разработка функционала сайта
— Настройка форм
— Настройка кнопок
— Подключение к сервису аналитики
— Подключение чата с клиентом
— Подключение почты к домену
— Анимационные эффекты
6 Регистрация на хостинге и регистрация домена
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Сайт разрабатывается на движке Tilda, по мнению экспертов она превосходит аналоги wix, umi, joomla, drupel по оптимизации и быстродействию
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Какие сайты я создаю и какой сайт заказать
— Страница подписки 2 499,0 руб.
— Одностраничный на 1 экран 4 999,0 руб.
— Сайт-визитка на 2 экрана 7 999,0 руб.
— Лендинг на 9 экранов 14 999,0 руб.
— Многостраничный сайт 24 999,0 руб.
на 9 экранов + до 5 доп. страниц.
— Интернет-магазин от 24 999,0 руб. (от 12-60 товаров)
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Что вы получаете?
Сайт «под ключ» готовый к приему посетителей и заявок
с возможностью дальнейшего развития и расширения
Видео-инструкция по самостоятельному управлению
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БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК
1 Прототип сайта
2 Бесплатные консультации
3 Простой логотип без правок
4 Установлю чат с клиентом
5 Установлю до трех всплывающих окон
6 Дополнительные до трех страниц с заявкой
7 Скидка до 45 % на дополнительные услуги дизайна
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После создания сайта — бесплатная техподдержка
в течение месяца
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Дополнительные услуги:
— Сильный не типовой текст
— Дизайн для интернета и на печать
— Видеомонтаж и видеоролики
— Иллюстрации
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в WhatsApp, на авито или ПОЗВОНИТЕ удобным способом
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Сайтов великое множество, но продающих — мало. Вы сделаете правильный выбор, обратившись ко мне для бесплатной консультации
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