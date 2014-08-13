Копирайтер, 2D-художник, журналист.

Семейное положение: Не замужем

Образование: г. Комрат, гимназия No2 (2002-2010 г), лицей им. Н. Третьякова, 2010-2013 г.

Institutul de relații internaționale din Moldova (IRIM), факультет Международных отношений и политических наук, специалист в сфере политических наук (политолог) (первый курс – 2013 г.)

Опыт работы: «Seosinercom» в должности контент-менеджера и журналиста- копирайтера (февраль-апрель 2014 г.)

«Helios Grup» в должности журналиста-копирайтера и штатного дизайнера (апрель-август 2014 г.)

Дополнительная информация:

Знание языков:

Уверенный ПК, MS-office и Интернет пользователь, наличие опыта работы с графическими редакторами (РС6, ЕРТ SAI) и в области дизайна.

Английский язык – 9 из 10 (письменный перевод).

Румынский – 9 из 10.

Личностные качества: Пунктуальность, аккуратность, добросовестность,

усидчивость, креативность, коммуникабельность,

целеустремленность. Вредных привычек нет.

Электронная почта: [email protected]