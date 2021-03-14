Приветствую!
Я специализируюсь на дизайне и верстке сайтов.
Люблю создавать красивые и удобные интерфейсы и затем "оживлять" их с помощью кода.
Постоянно обучаюсь и улучшаю свои профессиональные навыки.
Какие работы я выполняю:
- Прототипирование
- Одностраничные сайты (лендинги)
- Многостраничные сайты
- Адаптивный дизайн и верстка
Мои навыки:
- Владение программами Photoshop и Figma
- Верстка (HTML, CSS3, JS, Bootstrap)
- Адаптивная, валидная, кроссбраузерная верстка
- Методология БЭМ
- Интеграция верстки с CMS Wordpress
Принимая решение заказать работу у меня, вы получаете внимательное
отношение к вам и вашему заказу, детальную проработку всех нюансов с учётом
ваших пожеланий. Буду рада сотрудничеству!
С удовольствием отвечу на ваши вопросы:
Telegram: https://t.me/mila_rohova
Instagram: https://www.instagram.com/mila_rohova
Skype: live:3c7454218d0e8e7a