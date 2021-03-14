Дизайн и верстка сайтов

Приветствую!

Я специализируюсь на дизайне и верстке сайтов.

Люблю создавать красивые и удобные интерфейсы и затем "оживлять" их с помощью кода.

Постоянно обучаюсь и улучшаю свои профессиональные навыки.

Какие работы я выполняю:

- Прототипирование

- Одностраничные сайты (лендинги)

- Многостраничные сайты

- Адаптивный дизайн и верстка

Мои навыки:

- Владение программами Photoshop и Figma

- Верстка (HTML, CSS3, JS, Bootstrap)

- Адаптивная, валидная, кроссбраузерная верстка

- Методология БЭМ

- Интеграция верстки с CMS Wordpress

Принимая решение заказать работу у меня, вы получаете внимательное

отношение к вам и вашему заказу, детальную проработку всех нюансов с учётом

ваших пожеланий. Буду рада сотрудничеству!

С удовольствием отвечу на ваши вопросы:

[email protected]

Telegram: https://t.me/mila_rohova

Instagram: https://www.instagram.com/mila_rohova

Skype: live:3c7454218d0e8e7a