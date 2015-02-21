Почти два года я потратил на работу на американских и канадских фриланс-биржах. Говорить почему от туда ушел, не буду: всем все и так ясно. За эти два года научился дисциплине и ответственности с всеми проектами, сколько бы они не стоили. Научился ценить время и свое и заказчика, а так же приобрел незабываем опыт общения со множеством людей и понимания того, что они хотят. Поэтому буду искренне рад взяться за Ваш проект, какой сложностью бы сложностью он не обладал, сколько бы он не стоил. Давайте сотрудничать!

Я ЗАНИМАЮСЬ:

1. Разработкой уникального логотипа для сайтов, компаний и бизнес-проектов.Наверное одно из самых любимых мной направлений.

(Вот образцы работ http://radikal.cc/users/Mike225#alb=Obraztsy_logotipov)

2. Так же люблю делать дизайн визиток

(ссылка на образцы http://radikal.ru/users/Mike225#alb=Obraztsy_vizitok&rnd=2)

3. И, наконец, не менее любимое мое занятие - это обработка фотографий - http://radikal.ru/users/Mike225#alb=Obraztsy_obrabotannykh_foto&rnd=3

О всех ценах я договариваюсь напрямую с Вами. Пишите, звоните.

Всего наилучшего!