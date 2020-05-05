MikeArt

Миша MikeArt

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Логотипы, фирменные стили, брендбуки, полиграфия, наружная реклама, web-баннеры, оформление соцсетей, сувенирная продукция, упаковка и прочее.

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