MikeAvetikian

Копирайтер, писатель с опытом работы 20 лет.

Копирайтер, писатель с опытом работы 20 лет. Автор и соавтор нескольких опубликованных книг и интернет проектов .

Виды работ:

- описания товаров и услуг;

- новости и пресс-релизы;

- продающие, информационные;

- контент для соцсетей;

- обзоры про путешествия и охота;

- художественные тексты и стихи на заказ.

Близкие темы: новости , онлайн-казино, игровые слоты, алкогольные бренды, домашние животные, охота и путешествия. Есть опыт наполнения сайтов по стрельбе, строительству и отдыху . Всегда открыт для новых тем )