MikeAvetikian

Копирайтер, писатель с опытом работы 20 лет.
Копирайтер, писатель с опытом работы 20 лет. Автор и соавтор нескольких опубликованных книг и интернет проектов .
Виды работ:
- описания товаров и услуг;
- новости и пресс-релизы;
- продающие, информационные;
- контент для соцсетей;
- обзоры про путешествия и охота;
- художественные тексты и стихи на заказ.
Близкие темы: новости , онлайн-казино, игровые слоты, алкогольные бренды, домашние животные, охота и путешествия. Есть опыт наполнения сайтов по стрельбе, строительству и отдыху . Всегда открыт для новых тем )