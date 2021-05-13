Более 20 лет работы графическим дизайнером. Большой опыт взаимодействия с разными подрядчиками и заказчиками.
Разработка концепций, дизайн офлайн и онлайн рекламы. Верстка и дизайн полиграфии, наружной рекламы, презентаций, инфографики, создание интернет-баннеров, в том числе анимированных html и видео, книги, упаковка, препресс.
Основные рабочие программы: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe AfterEffects, Adobe Animate, Figma, Corel Draw
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Портфолио
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- Книга для юридической фирмы74 просмотра
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- Дизайн сайта для Фонда святой Екатерины50 просмотров