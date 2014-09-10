Михаил Царегородцев MikeTorsonMikeTorson
45 летРоссия/Волгодонск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
архитектор
Беспрерывный стаж работы – 12 лет.
Разработка чертежей проектной и рабочей документации. Выполнение генеральных планов промышленных (РоАЭС) и гражданских предприятий.
Визуализация экстерьеров и интерьеров жилых, административных и промышленных зданий.
Работаю в AutoCAD, ArhiCAD, 3DsMAX, CorelDraw, Adobe Photoshop и т.д. навык слепого набора в M.Office, базовые навыки работы в M.Excel.
Работа с актуализированными версиями строительных норм и правил РФ. Есть большое желание расширить свой профессиональный опыт
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Портфолио
- Визуализация интерьера столовой РоАЭС169 просмотров
- Визуализация жилых и общественных зданий527 просмотров