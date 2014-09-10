архитектор

Беспрерывный стаж работы – 12 лет.

Разработка чертежей проектной и рабочей документации. Выполнение генеральных планов промышленных (РоАЭС) и гражданских предприятий.

Визуализация экстерьеров и интерьеров жилых, административных и промышленных зданий.

Работаю в AutoCAD, ArhiCAD, 3DsMAX, CorelDraw, Adobe Photoshop и т.д. навык слепого набора в M.Office, базовые навыки работы в M.Excel.

Работа с актуализированными версиями строительных норм и правил РФ. Есть большое желание расширить свой профессиональный опыт