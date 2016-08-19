Знания, умения, навыки:
- HTML+ CSS
- Блочная(div)
- Браузеры: Мozilla, Google Chrome, Opera, Safari, IE-7++
- Валидноcть, семантика, логичный и продуманный ручной код
(Владение основами SEO оптимизации.)
- Чёткое соблюдение сроков
- Аккуратное отношение к вашему дизайну(Pixel Perfect)
- Кроссбраузерно-попиксельная вёрстка.
Оплата: WebMoney, Карта Приват-Банка
(Для постоянных клиентов только по факту!)
- Не интегрирую верстку в CMS
- Только HTML + CSS, JS+jQuery(Прикрутка готовых плагинов)
- Поддержка своего кода и доверстка страниц
- Не занимаюсь доработкой чужого кода
- Переговоры по проекту предпочитаю вести голосом(Skype)
- Опыт работы: 4 года
- Стоимость часа работы — 4 $
- Стоимость месяца работы — 850 $
Контактные Данные:
ICQ: 602950559
SCYPE: yamaradg1
Имею 4-х годичный Аккаунт на вышеупомянутом ресурсе https://www.fl.ru.