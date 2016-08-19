Разработка сайтов / Верстка

Знания, умения, навыки:

- HTML+ CSS

- Блочная(div)

- Браузеры: Мozilla, Google Chrome, Opera, Safari, IE-7++

- Валидноcть, семантика, логичный и продуманный ручной код

(Владение основами SEO оптимизации.)

- Чёткое соблюдение сроков

- Аккуратное отношение к вашему дизайну(Pixel Perfect)

- Кроссбраузерно-попиксельная вёрстка.

Оплата: WebMoney, Карта Приват-Банка

(Для постоянных клиентов только по факту!)

- Не интегрирую верстку в CMS

- Только HTML + CSS, JS+jQuery(Прикрутка готовых плагинов)

- Поддержка своего кода и доверстка страниц

- Не занимаюсь доработкой чужого кода

- Переговоры по проекту предпочитаю вести голосом(Skype)

- Опыт работы: 4 года

- Стоимость часа работы — 4 $

- Стоимость месяца работы — 850 $

Контактные Данные:

ICQ: 602950559

SCYPE: yamaradg1

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Имею 4-х годичный Аккаунт на вышеупомянутом ресурсе https://www.fl.ru.