РЕЗЮМЕ

Золенко Михаил Олегович

г. Харьков, пр. Ленина 21 а, квартира 180, тел. 701-48-73, 8-093-719-666-3

Соискатель на должность менеджер продаж, менеджер по персоналу, маркетолог, экономист-аналитик, журналист

Цель Получение опыта работы и совершенствование профессиональных навыков

Образование Гимназия местного самоуправления №116 в г. Харьков (выпуск 2004 г.);

Харьковский национальный экономический университет, факультет Менеджмента и маркетинга (выпуск 2009 г.).

Специальность: «Менеджмент организаций».

Квалификация: магистр менеджмента (красный диплом).

Тема дипломного проекта: «Маркетинговое обеспечение жизненного цикла инновационного товара»

Опыт работы 1) 04.01.2005 – 20.02.2005 информационная практика в ХНЕУ:

– работа с компьютером: MS Word, Excel

2) 25.01.2006 – 20.02.2006 технологическая практика на заводе «Красный октябрь»:

– работа с технической документацией;

– обработка данный чертежей и схем;

– оптимизация технологического процесса;

– расчёт экономического эффекта от предложенных мероприятий.

3) 15.01.2008 – 30.05.2009 – экономическая и преддипломная практика на ВАТ «Укрелектромаш»

– сбор и обработка финансовой отчётности;

– финансовый и технико-экономический анализ деятельности предприятия;

– анализ маркетингового обеспечения деятельности предприятия;

– выявление сильных и слабых сторон деятельности предприятия;

– разработка рекомендаций и мероприятий по усовершенствованию маркетингового обеспечения на предприятии;

– апробация предложенный усовершенствований при помощи расчёта показателей экономической эффективности мероприятий;

4) 15.06.2008 – … журналист на спортивном сайте www.Ukrsport.ru:

– поиск информации в Интернет;

– обработка полученной информации:

– аналитика и творчество;

– работа с MS Word, Excel, графическими редакторами, браузерами Интернет, базовые знания программирования.

5) 26.08.09 – … преподаватель кафедры менеджмента Харьковского национального экономического университета:

– преподавание практических занятий по дисциплинам Основы внешнеэкономической деятельности, Психология управления, Инновационный менеджмент, Информационные системы в менеджменте;

– участие в научной деятельности кафедры (раздел в монографии «Особенности управленческих решений в период кризиса»);

Иностранные языки - Украинский, русский (свободно)

- Английский (со словарём),

- Немецкий (базовый уровень)

Публикации Золенко М.О. Місце і роль цінової стратегії в стратегічній піраміді підприємства // Управління розвитком: Збірник наукових робіт. — ХНЕУ. — 2008. — №11’. — C. 69-70

Золенко М.О. Вплив стадій життєвого циклу товарів на маркетингове забезпечення діяльності підприємства // Управління розвитком: Збірник наукових робіт. — ХНЕУ. — 2009. — №19’. — C. 120-123

Золенко М.О. Дыхание как основополагающий фактор звучащей речи преподавателя. // в печати

Дополнительно

(дипломы и свидетельства)

Сертифицированный участник 7-й и 8-й Международной конференции по практической психологии при Харьковском фонде психологических исследований.

Диплом 1 степени за 1 место во 2 этапе Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «менеджмент организаций» на уровне бакалавр (2008 год, Киев, КНТЭУ)

Грамота победителя 2 этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «менеджмент организаций» на уровне магистр в категории менеджер-консультант и менеджер-стратег. Итоговое 4 место (2009 год, Одесса, ОГЭУ)

Деловые и

личные качества Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремленность, дисциплинированность, способность к эффективному взаимодействию в команде, быстрая обучаемость, аналитическое мышление самостоятельность, сдержанность.

Вредные привычки Нет

Увлечения и интересы Музыка, спорт, книги, кино.