Mike_Yurcev

Разработка рекомендаций для успешного старта продаж товаров или услуг с "нуля"

Успешный опыт построения отделов продаж "с нуля" в разных бизнесах.

Дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги)

2006 – курс «Эффективное управление продажами» (70 часов) Консалтинговая группа«Здесь и Сейчас»

2006 - тренинг «Переговоры по возврату дебиторской задолженности» Консалтинговая компания«XXI ВЕК-КОНСАЛТ» 2007 - тренинг «Продажи по телефону» Консалтинговая компания«XXI ВЕК-КОНСАЛТ»

10.2006 - 07.2007 - Программа MINI-MBA, 4-й выпуск (310 часов) Консалтинговая группа«Здесь и Сейчас» (преподаватели С. Шеин, А.Паньков, Д.Хохлов, И.Сотникова, Д.Черноморец, П.Лебедев)

2008 - Курс «Сбалансированная система показателей» Консалтинговая группа«Здесь и Сейчас»

2010 - Курс «Бизнес – финансы» (60 часов) Консалтинговая группа«Здесь и Сейчас»

2010 – семинар «Стратегическое управление финансами» Консалтинговая компания«Ключевые решения»

2010 – практический семинар «Управление временем и эффективная самоорганизация» Консалтинговая компания«XXI ВЕК-КОНСАЛТ»

2010 – Тренинг «Построение системы активных продаж» Бизнес-тренер Константин Бакшт

2012 –семинар «Тайм-менеджмент и самоорганизация для руководителей» Бизнес-тренер Александр Фридман

2013 – семинар «Искусство конструктивного диалога» Бизнес-тренер Александр Фридман

Мои профессиональные навыки:

- имею дополнительное бизнес-образование (mMBA);

- опыт управления оптовой торговой компанией на рынке В2В – свыше 20 лет;

- опыт построения структуры управления;

- многолетний опыт управления коллективом сотрудников численностью от 100 человек;

- опыт управления финансами компании (управление платежами, организация

банковского кредитования, управление дебиторской задолженностью,

контроль над товарными запасами);

- владею инструментами проведения стратегического анализа отраслевого рынка, конкурентов и компании (SWOT, карта КФУ);

- владею инструментами построения краткосрочного бизнес – планирования;

- владею методикой перевода стратегических целей в ССП;

- построение и контроль бюджетов подразделений;

- опыт построения системы активных продаж (подбор кадров, технологии активных продаж, управление продажами и каналами сбыта)

- коммуникабельность, понимаемая как способность к поддержанию контактов и связей.

- уверенный пользователь 1C, Word, Excel, LotusNotes

В связи с занятостью на основной работе, основной объем коммуникаций производится через личного ассистента; на финальном этапе - общение напрямую.