Обладаю 7-летним опытом работы как в интерфейсных, так и в серверных технологиях, я обладаю большим опытом в различных областях, таких как электронная коммерция, продукты питания, путешествия, Маркетплейс, социальные сети.
Область веб-разработки:
* Пользовательский интерфейс И UX-Дизайн
* Дизайн Figma и преобразование Figma в Html;
* Photoshop;
* Преобразование PSD в HTML;
* Попутный ветер CSS;
* Angular/VUE + Laravel ,Bootstrap ;
* Веб-сайт для обмена информацией в социальных сетях,
* Текстовый, голосовой, веб-сайт видеочата знакомств,
* Веб-сайт лотереи ;
* Клонировать веб-сайт фрилансера ;
* Веб-сайт MLM 3-го уровня;
* Веб-сайт для сравнения цен ;
* Обновите версию веб-сайтов на любой ;
* Веб-сайт по обмену валюты на покупку и продажу;
* Криптографический веб-сайт ;
* Онлайн-камин с веб-интеграцией zoom API;
* Аналогичный веб-сайт OnlyFans;
* Веб-сайт врача /Поставщика услуг ;
* Веб-сайт с подсчетом слов перевода;
* Веб-сайт электронной книги ;
* Веб-сайт недвижимости ;
* Управление доставкой + веб-сайт для отслеживания ;
* Управление порталом администратора ;
* Секретный веб-сайт ;
* Торговая площадка Facebook ;
* Веб-сайт Influencer marketplace ;
* Карта Google, местоположение по GPS, веб-сайт для путешествий,
* Бронирование гостиниц, ресторанов, веб-сайт для покупок,
* PHP/MySQL, Shopify, WordPress/woo commerce, CI
* HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap
* Адаптивный веб-дизайн, разработка интерфейса/бэкенда.
ПОЧЕМУ Я :
* Для начала вашего проекта не требуется предварительная сумма;
* Готовность к немедленному запуску: Неограниченное количество ревизий и надлежащее тестирование;
* Сохраняйте ваши данные и веб-сайт в безопасности: Ежедневные / еженедельные обновления прогресса;
* Вы получите БЕСПЛАТНУЮ ПОДДЕРЖКУ по исправлению ошибок в течение 3 месяцев даже после завершения проекта;