App Development Team | Website Development Team

Обладаю 7-летним опытом работы как в интерфейсных, так и в серверных технологиях, я обладаю большим опытом в различных областях, таких как электронная коммерция, продукты питания, путешествия, Маркетплейс, социальные сети.



Область веб-разработки:

* Пользовательский интерфейс И UX-Дизайн

* Дизайн Figma и преобразование Figma в Html;

* Photoshop;

* Преобразование PSD в HTML;

* Попутный ветер CSS;

* Angular/VUE + Laravel ,Bootstrap ;

* Веб-сайт для обмена информацией в социальных сетях,

* Текстовый, голосовой, веб-сайт видеочата знакомств,

* Веб-сайт лотереи ;

* Клонировать веб-сайт фрилансера ;

* Веб-сайт MLM 3-го уровня;

* Веб-сайт для сравнения цен ;

* Обновите версию веб-сайтов на любой ;

* Веб-сайт по обмену валюты на покупку и продажу;

* Криптографический веб-сайт ;

* Онлайн-камин с веб-интеграцией zoom API;

* Аналогичный веб-сайт OnlyFans;

* Веб-сайт врача /Поставщика услуг ;

* Веб-сайт с подсчетом слов перевода;

* Веб-сайт электронной книги ;

* Веб-сайт недвижимости ;

* Управление доставкой + веб-сайт для отслеживания ;

* Управление порталом администратора ;

* Секретный веб-сайт ;

* Торговая площадка Facebook ;

* Веб-сайт Influencer marketplace ;

* Карта Google, местоположение по GPS, веб-сайт для путешествий,

* Бронирование гостиниц, ресторанов, веб-сайт для покупок,

* PHP/MySQL, Shopify, WordPress/woo commerce, CI

* HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap

* Адаптивный веб-дизайн, разработка интерфейса/бэкенда.





ПОЧЕМУ Я :

* Для начала вашего проекта не требуется предварительная сумма;

* Готовность к немедленному запуску: Неограниченное количество ревизий и надлежащее тестирование;

* Сохраняйте ваши данные и веб-сайт в безопасности: Ежедневные / еженедельные обновления прогресса;

* Вы получите БЕСПЛАТНУЮ ПОДДЕРЖКУ по исправлению ошибок в течение 3 месяцев даже после завершения проекта;